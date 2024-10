In Wittenberg soll es am 18. Oktober wieder eine Lichternacht geben.

Wittenberg/MZ. - Zur 15. Lichternacht wird am Freitag, 18. Oktober, in Wittenberg eingeladen. Veranstalter ist der Gewerbeverein, der mit diesem Angebot die Innenstadt beleben möchte. Von 17 bis 23 Uhr kann flaniert, eingekauft und eingekehrt werden. Nach Auskunft von Stefanie Treppesch vom Gewerbeverein gibt es eine Getränke- und Essensversorgung auch auf dem Marktplatz, ebenfalls verschiedene Stände. Von den laut Treppesch mehr als 100 Händlern beteiligen sich den Angaben zufolge knapp 30 auch „in Form eines Werbekostenbeitrags“. Vor diesen Geschäften sollen erneut Lichtkegel aufgestellt werden, die für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgen.

An einem Strang

Hinsichtlich der Finanzierung der Lichternacht, dazu gehöre entsprechende Werbung, gebe es Unterstützung auch von Sponsoren. Treppesch spricht von dem Wunsch, dass sich mehr Händler auch mit einem Werbekostenbeitrag beteiligen, dann ließe sich die Veranstaltung womöglich noch ausbauen. Wünschenswert sei, „dass alle an einem Strang ziehen“.

Was zum Abschluss geplant ist

Über die Resonanz in der Vergangenheit sagt Treppesch, dass die Lichternacht „sehr gut“ angenommen wird. Viele Menschen nutzten die Gelegenheit für einen Besuch der Innenstadt. Mit einer Aktion in die Veranstaltung eingebunden habe man das Stadtlabor, das sich direkt am Markt befindet. Dort, auf dem Marktplatz, soll es zum Abschluss um 23 Uhr wieder eine Lasershow mit Musik geben. Und in der Collegienstraße sorgen Jan P. Pajak und Denny Hertel den Abend über für musikalische Momente.