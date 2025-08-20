In der Verbandsgemeinde Wethautal wird derzeit das Handlungskonzept zur Kinderbetreuung diskutiert. Wie sich die Zahlen bei Krippen, Kitas und Horten darstellen.

Krippe, Kita, Hort: Wo Eltern für ihren Nachwuchs freie Plätze finden

Die Hortvilla in Osterfeld wurde in den zurückliegenden Monaten sanioert und hat ein neues Dach sowie eine neue Fassade bekommen. Mittlerweile sind die Außenanlagen auch fertig.

Osterfeld/MZ. - In der Verbandsgemeinde Wethautal (VG) bekommen die Eltern von Kindern, die ihren Nachwuchs in Einrichtungen außerhalb der Verbandsgemeinde betreuen lassen, demnächst Post. Mit einem anonymisierten Fragebogen will man die Gründe für das Fremdgehen erkunden, erklärte VG-Bürgermeisterin Kerstin Beckmann (FDP) auf der jüngsten Hauptausschusssitzung.