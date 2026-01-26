Frauen im Rentenalter stehen im Landkreis Wittenberg finanziell deutlich schlechter da als Männer. Das zeigen aktuelle Zahlen der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland.

Lange gearbeitet, wenig Rente: Was Frauen im Landkreis Wittenberg erhalten

Oft ist das Geld knapp bei Frauen in Rente

Wittenberg/MZ. - Ein Leben lang gearbeitet – und im Alter dennoch deutlich weniger Geld zur Verfügung: Für viele Frauen auch im Landkreis Wittenberg ist das Realität. Aktuelle Auswertungen der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland belegen, dass Frauen im Ruhestand spürbar niedrigere gesetzliche Altersrenten erhalten als Männer.