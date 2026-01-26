weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Geschlechter im Vergleich: Lange gearbeitet, wenig Rente: Was Frauen im Landkreis Wittenberg erhalten

Geschlechter im Vergleich Lange gearbeitet, wenig Rente: Was Frauen im Landkreis Wittenberg erhalten

Frauen im Rentenalter stehen im Landkreis Wittenberg finanziell deutlich schlechter da als Männer. Das zeigen aktuelle Zahlen der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland.

26.01.2026, 06:00
Oft ist das Geld knapp bei Frauen in Rente
Oft ist das Geld knapp bei Frauen in Rente (Foto: Skolimowska/dpa)

Wittenberg/MZ. - Ein Leben lang gearbeitet – und im Alter dennoch deutlich weniger Geld zur Verfügung: Für viele Frauen auch im Landkreis Wittenberg ist das Realität. Aktuelle Auswertungen der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland belegen, dass Frauen im Ruhestand spürbar niedrigere gesetzliche Altersrenten erhalten als Männer.