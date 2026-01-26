Saale-Fuhne-Ziethe will in diesem Jahr 15,2 Millionen Euro investieren. Das Geld fließt in den Städten und Dörfern des Altkreises unter anderem in neue Kanäle, Leitungen und Anschlüsse.

Im Klärwerk Bernburg soll das Zwischenpumpwerk, hier mit Mitarbeiter Bastian Hohmann, erneuert werden.

Bernburg/MZ. - Ein mehr als 15 Millionen Euro schweres Investitionspaket will der Wasserzweckverband (WZV) Saale-Fuhne-Ziethe in diesem Jahr schultern. „Der Wirtschaftsplan 2026 wurde von der Verbandsversammlung im Dezember beschlossen. Die Genehmigung der Kreditlinie durch die Kommunalaufsicht steht aber noch aus“, sagt Geschäftsführer Harald Bock über den Stand der Dinge. Etliche Vorhaben sollen gemeinsam mit Straßenbaulastträgern umgesetzt werden, „weshalb wir heute noch nicht wissen, ob sie auch dieses Jahr realisiert werden“, verweist er auf die Abhängigkeit von Projektpartnern. Nachfolgend gibt die MZ einen Überblick über alle geplanten Maßnahmen, die mindestens ein sechsstelliges Investitionsvolumen haben.