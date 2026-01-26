Wasserzweckverband Millionen für effizientere Klärwerke in Bernburg und Könnern
Saale-Fuhne-Ziethe will in diesem Jahr 15,2 Millionen Euro investieren. Das Geld fließt in den Städten und Dörfern des Altkreises unter anderem in neue Kanäle, Leitungen und Anschlüsse.
Bernburg/MZ. - Ein mehr als 15 Millionen Euro schweres Investitionspaket will der Wasserzweckverband (WZV) Saale-Fuhne-Ziethe in diesem Jahr schultern. „Der Wirtschaftsplan 2026 wurde von der Verbandsversammlung im Dezember beschlossen. Die Genehmigung der Kreditlinie durch die Kommunalaufsicht steht aber noch aus“, sagt Geschäftsführer Harald Bock über den Stand der Dinge. Etliche Vorhaben sollen gemeinsam mit Straßenbaulastträgern umgesetzt werden, „weshalb wir heute noch nicht wissen, ob sie auch dieses Jahr realisiert werden“, verweist er auf die Abhängigkeit von Projektpartnern. Nachfolgend gibt die MZ einen Überblick über alle geplanten Maßnahmen, die mindestens ein sechsstelliges Investitionsvolumen haben.