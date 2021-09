Ladendiebin zeigt in Wittenberg fremden Personalausweis vor

Wittenberg - Im Rahmen der Identitätsfeststellung nach einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Wittenberger Lerchenbergstraße am Dienstagnachmittag, legte die Beschuldigte einen Personalausweis einer Frau vor, deren Bild eine Ähnlichkeit aufwies.

Aufgrund der Größenangabe und widersprüchlicher Angaben hatten die Beamten jedoch Zweifel und nahmen sie mit zum Revier. Dort stellte sich heraus, dass es nicht der Ausweis der Beschuldigten war. Mittels Überprüfung im polizeilichen System konnte die Identität geklärt werden.

Wie sich zudem herausstellte, lagen gegen die 34-jährige Beschuldigte insgesamt drei Haftbefehle sowie eine Aufenthaltsermittlung vor.

Die junge Frau wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen die Frau, die den Personalausweis zur Verfügung stellte, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Strafvereitelung eingeleitet.