Harald Hauck ist Mitglied der Band „Traumtänzer“, mag Bob Dylan, Gerhard Gundermann und Hannes Wader. Inspiriert von einem Freund ist sein erster eigener Song entstanden. Der handelt von Dessau.

Hommage an Franz, Hugo und Walter: Harald Hauck schreibt mit „Stadt der Träumer“ einen Dessau-Song

Harald Hauck aus Dessau hat einen Song über seine Heimatstadt geschrieben. Karl-Ernst Wodzicki vom Offenen Kanal hat das Video dazu gedreht.

Dessau/MZ. - Musik macht Harald Hauck eigentlich „schon immer“. Eine Rampensau, wie man so schön sagt, sei er aber nie gewesen. Nun könnte sich das ändern. Der 66-Jährige hat seinen ersten eigenen Song geschrieben. Andere sind schon im Kopf.