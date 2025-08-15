Am 23. August wird Rackither Maislabyrinth zur Gruselkulisse: Das Team der „Halloween Horror School“ lockt mit düsteren Gestalten und Gänsehaut-Momenten. Nichts für schwache Nerven?

Labyrinth der „verlorenen Seelen“ - Warum dieses Horror-Event ein absolutes Muss ist

Im Mais lauern sie auf ihre Opfer: Maskierte Gestalten warten beim Grusel-Abend in Rackith darauf, den Besuchern das Fürchten zu lehren.

Rackith/MZ. - Das Rascheln kommt von rechts. Oder doch von hinten? Der schwache Strahl der Taschenlampe zuckt durchs Dunkel, fängt für einen Moment eine gespenstische Gestalt zwischen den meterhohen Maispflanzen ein – dann ist sie verschwunden. Irgendwo knackt es. Schritte? Plötzlich streckt sich eine eiskalte blutige Hand aus dem dichten Mais-Dschungel.