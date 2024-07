Wittenberg/MZ - Am 7. Juli befuhr ein 36-jähriger BMW-Fahrer um 11.05 Uhr hinter einem 66-jährigen Skoda-Fahrer mit Anhänger die L131 aus Richtung Pratau kommend in Richtung Seegrehna. Plötzlich fiel aus dem Anhänger ein Stück Holz, welches gegen die Windschutzscheibe des BMW flog. Dadurch entstand ein Riss in der Scheibe.