Letzte Plastiken auf Kunstpfad um Ferropolis werden gesetzt. Kunstpfad findet Vollendung

Seit mehr als 20 Jahren wächst am Gremminer See ein Kunstpfad mit Schrottplastiken von Schülern. Jetzt endet das Projekt feierlich. Welche Highlights zum Abschluss geplant sind.

Von Thomas Klitzsch 29.08.2025, 18:00
Der Kunst- und Geschichtspfad Gräfenhainichen beginnt an der Gremminer Brücke und führt um den See.
Gräfenhainichen/MZ. - Es hat vor mehr als 20 Jahren begonnen. Schüler der Abschlussklassen der Ganztagsschule Ferropolis gestalteten Schrottplastiken. Damals noch unter der Anleitung von Kunstlehrerin Susanne Spieß. Partner war zu Beginn die Asta-AG, wo einst die Tagesbaugroßgeräte gewartet und repariert wurden. Später wurde es das Unternehmen Stockmann.