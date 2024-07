Am Wochenende findet der Holzskulpturenwettbewerb statt. Woher die Teilnehmer kommen, welches Unterhaltungsprogramm geboten wird und was mit den Skulpturen danach passiert.

Kunst aus Holz in Tornau - Teilnehmer, Motto und Programm

Tornau/MZ. - Tornau bereitet sich auf eine Veranstaltung vor, die Kunst, Natur und Gemeinschaft in einem lebendigen Spektakel vereint. 24 Künstler aus Deutschland, der Schweiz, Dänemark, Polen und der Ukraine werden sich der erneuten Herausforderung stellen, aus mächtigen Baumstämmen beeindruckende Skulpturen zu schaffen. Bewaffnet mit dröhnenden Kettensägen und kreativer Energie, verwandeln sie die große Wiese an Weichers Mühle in eine Bühne für ihre meisterhaften Werke.