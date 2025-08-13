„Für die Ewigkeit gebaut“: Bergwitz weiht moderne Turnhalle für Schule und Vereine ein. Rund 3,9 Millionen Euro hat die Baumaßnahme gekostet. Warum das Energiekonzept außergewöhnlich ist.

Knapp vier Millionen Euro: Bergwitz hat endlich eine neue Turnhalle

Bürgermeister Torsten Seelig (CDU) begrüßt vor der neuen Bergwitzer Einfeld-Turnhalle zahlreiche Gäste zum Rohbaufest – im Hintergrund das bunte Fassadenkunstwerk, das von Schülerideen inspiriert wurde.

Bergwitz/MZ. - Wer die alte Bergwitzer Turnhalle kannte, erinnert sich an den Geruch. Schwer lag er in der Luft, eine Mischung aus kaltem Heizungsdampf, feuchtem Beton und dem Öl, das aus längst vergangenen Zeiten im Keller stand. Im Winter froren die Kinder, weil die Heizung ausfiel. In die Umkleiden kam man nur über eine steile, wackelige Leiter. „Man hatte schon das Gefühl, dass hier alles nur provisorisch zusammenhält“, so Schulleiterin Anke Zugehör.