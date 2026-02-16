weather schneeregen
  4. Rosensonntag im Kreis Wittenberg: Karneval in Bildern: So feiern Gräfenhainichen und Trebitz

In Gräfenhainichen und Trebitz wird Rosensonntag kräftig gefeiert. Wir zeigen die schönsten Fotos.

Von Thomas Klitzsch und Marvin Möbius 16.02.2026, 10:00
Die Straßenränder sind gut besucht beim Trebitzer Karnevalsumzug am Sonntag. Und Konfetti und Kamelle fliegen in Massen.
Die Straßenränder sind gut besucht beim Trebitzer Karnevalsumzug am Sonntag. Und Konfetti und Kamelle fliegen in Massen. (Foto: Thomas Klitzsch)

Das Wetter spielte an diesem Rosensonntag wieder einmal den „Narren“ voll in die Karten. Bereits seit dem Morgen zeigte sich die Sonne, so dass die Rosensonntagsumzüge in Gräfenhainichen und in Trebitz für die Mitwirkenden und für die zahlreichen Besucher an den Straßenrändern zum Genuss wurden.