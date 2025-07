Rätselhafte Kameras an einer Ampel auf der B2 in Wittenberg sorgen für Verwirrung. Viele vermuten Überwachung oder Zählung. Doch der wahre Grund ist überraschend.

Kameras an Ampel in Wittenberg an B2 sorgen für Rätsel – was steckt dahinter?

Zwei neue Kameras an einer Ampel in Wittenberg sorgen für Aufsehen und Spekulationen.

Wittenberg/MZ/LJ - Zwei Kameras an einer Ampelanlage nahe der Aral-Tankstelle an der Berliner Straße in Wittenberg haben zuletzt Spekulationen ausgelöst. Der Eindruck liegt nahe, es könne sich, wie kürzlich an der Kreuzung am Amtsgericht um eine weitere Verkehrszählung handeln. Doch die Kameras sind aus einem anderen Grund dort.