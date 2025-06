Wittenberg/MZ. - Sie ist kaum größer als ein Schuhkarton, weiß, mit einer Antenne – und sie taucht immer wieder an neuen Stellen im Landkreis auf. Erst an einem Wegweiser an der B 2 bei Eutzsch, nun an der Kreuzung vor dem Amtsgericht in Wittenberg. Nur wer genau hinsieht, erkennt die kleine Box an der Laterne – und ahnt: Es könnte sich um eine Kamera handeln; und sie beobachtet den Verkehr. Doch was genau? Und warum?

