Witterungsbedingt wird die Abfallentsorgung im Landkreis Wittenberg am Freitag eingestellt. Welche Touren betroffen sind.

Wittenberg/MZ. - Wittenberg/MZ. - Aufgrund der aktuellen Witterungsbedingungen muss die gesamte Abfallentsorgung im Landkreis Wittenberg am Freitag eingestellt werden. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Betroffen seien Restmüll, Biomüll, Leichtverpackungen sowie Papier, Pappe und Kartonagen.

Auch alle Wertstoffhöfe im Landkreis bleiben geschlossen. Ebenso sei die Annahmestelle für sonstige zugelassene Abfälle in Rackith nicht geöffnet.

Welche Touren im Kreis Wittenberg entfallen

Bei der Papierentsorgung fallen in Annaburg die Tour 2 mit den Orten Bethau, Labrun und Prettin sowie in Wittenberg die Tour 18 in Pratau aus.

Außerdem sind in Gräfenhainichen die Tour 1 mit Eisenhammer und Tornau, in Schmiedeberg die Tour 6 in Söllichau und in Kemberg die Tour 13 mit Mark Schmelz und Oppin betroffen.

Beim Restmüll entfallen in Zahna-Elster die Tour 1 in Elster, Listerfehrda und Iserbegka, in Wittenberg die Tour 8 in Apollensdorf sowie die Tour 9 in Kleinwittenberg und Piesteritz.

Beim Biomüll fallen in Jessen die Touren 7, 8 und 15 sowie in Annaburg die Touren 2, 3 und 4 aus.

Alle für heute geplanten Sperrmüllabholungen entfallen, wobei das Entsorgungsunternehmen die betroffenen Bürgerinnen und Bürger wegen neuer Termine direkt kontaktiere.

Wann der Müll abgeholt wird

Die ausgefallenen Touren für die Gelben Tonnen sollen voraussichtlich am Samstag, dem 14. Februar 2026, nachgeholt werden.