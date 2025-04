Bei Verhandlung in Wittenberg ergeben sich einige Widersprüche, Fortsetzung ist deshalb geplant.

Junger Mann fährt ohne Führerschein in Notaufnahme und steht jetzt vor Gericht

Am Amtsgericht in Wittenberg

Wittenberg/MZ. - Der junge Mann, der in Wittenberg vor Gericht steht, kann auf eine lange Liste an Vorstrafen verweisen: Körperverletzung in mehreren Fällen, Hausfriedensbruch, Diebstahl, Sachbeschädigung, Leistungserschleichung, Kennzeichenmissbrauch, Fahren ohne Fahrerlaubnis. Letzteres ist auch der Grund, warum er sich jetzt wieder verantworten muss.