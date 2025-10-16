Die Fallzahlen im Landkreis Wittenberg steigen, darunter auch die Inobhutnahmen. Fast vier Millionen Euro zusätzlich werden benötigt, um Kinder und Jugendliche in Krisen zu unterstützen. Warum ist das so? Die Verwaltung nennt Gründe wie familiäre Belastungen und mehr Selbstmelder. Ein Überblick über Ursachen, Maßnahmen und offene Fragen.

Noch immer werden Kinder und Jugendliche Opfer von Vernachlässigung und Gewalt und müssen unter Umständen in Obhut genommen werden.

Wittenberg/MZ. - Im Landkreis Wittenberg wird mehr Geld für die „Hilfen zur Erziehung“ benötigt. Eingeplant sind rund 25 Millionen Euro – bei geplanten Gesamtaufwendungen in Höhe von gut 266 Millionen Euro in diesem Jahr. Nun hat im jüngsten Kreistag die Verwaltung auf einen Mehrbedarf von fast vier Millionen Euro verwiesen. Die Entscheidung der Abgeordneten dafür fiel äußerst knapp aus.