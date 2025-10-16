Halyna Huzenko floh nach dem Ausbruch des Krieges aus der Ukraine und fand an der Hochschule Anhalt in Köthen eine Perspektive. Jetzt bekam sie den Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes verliehen.

Köthen/MZ. - „Tatsächlich habe ich damit nicht gerechnet.“ Halyna Huzenko ist überrascht. Beim Internationalen Hochschultag in Köthen wird die junge Ukrainerin kürzlich mit dem Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes geehrt. Eine Auszeichnung für internationale Studierende an deutschen Hochschulen, die sich durch herausragende akademische Leistungen und besonderes gesellschaftliches oder interkulturelles Engagement hervorgetan haben, informiert die Hochschule Anhalt.