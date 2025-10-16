Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung Geisterfahrer bei Quedlinburg: 82-Jähriger macht Autobahn 36 im Harz unsicher
Ein Geisterfahrer hat in der Nacht zum Donnerstag, 16. Oktober, die Autobahn 36 zwischen Quedlinburg und Blankenburg unsicher gemacht. Wie die Polizei die Falschfahrt des Seniors beendete und was andere Autofahrer in solchen Fällen beachten sollten.
16.10.2025, 12:57
Quedlinburg/Thale/MZ. - Es ist einer der gravierendsten Vorfälle, zu denen es auf Autobahnen und Schnellstraßen kommen kann: Auto- oder Lkw-Fahrer steuern ihre Fahrzeuge irrtümlich oder sogar bewusst auf die falsche Richtungsfahrbahn und werden so zu Geisterfahrern. In der Nacht zum Donnerstag, 16. Oktober, ist das auf der A36 im Harz passiert.