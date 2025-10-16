Ein Geisterfahrer hat in der Nacht zum Donnerstag, 16. Oktober, die Autobahn 36 zwischen Quedlinburg und Blankenburg unsicher gemacht. Wie die Polizei die Falschfahrt des Seniors beendete und was andere Autofahrer in solchen Fällen beachten sollten.

Trotz Warnschildern fahren immer wieder Geisterfahrer auf Autobahnen auf - in der Nacht zum Donnerstag (16.10.2025) gab einen solchen Fall auf der Autobahn 36.

Quedlinburg/Thale/MZ. - Es ist einer der gravierendsten Vorfälle, zu denen es auf Autobahnen und Schnellstraßen kommen kann: Auto- oder Lkw-Fahrer steuern ihre Fahrzeuge irrtümlich oder sogar bewusst auf die falsche Richtungsfahrbahn und werden so zu Geisterfahrern. In der Nacht zum Donnerstag, 16. Oktober, ist das auf der A36 im Harz passiert.