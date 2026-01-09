EIL
Lesecafé in Gräfenhainichen Jahresstart mit „Qualityland“
Zahlreiche Gäste beim ersten Lesecafé des Jahres. Was sie zu hören bekommen.
09.01.2026, 15:39
Gräfenhainichen/MZ. - Das Jahr 2026 ist erst wenige Tage alt, da wird in Gräfenhainichen schon wieder gelesen. Der Förderverein der Stadtbibliothek hat am Donnerstag zum Lesecafé eingeladen. Zur ersten Veranstaltung in diesem Jahr sitzen zwei Frauen vor den über 30 Gästen. Nicole Küster und Elisabeth Schöley sind Mitglieder des Fördervereins und wohnen beide in Gräfenhainichen. Mitgebracht haben sie ein Buch, das sie besonders beeindruckt hat: „Qualityland“ des Schriftstellers Marc-Uwe Kling.