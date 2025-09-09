weather regenschauer
  4. Kinderprojekte im Fokus: Streit um Stadtentwicklung in Wittenberg eskaliert

Förderprojekte in Wittenberg Anfeindungen gegen Wittenberger Stadtlabor: Kinderprojekte werden zur Zielscheibe

Das Wittenberger Stadtlabor will die Innenstadt beleben – stößt aber von Beginn an auf Widerstand. Besonders in den sozialen Medien verschärft sich der Tonfall. Nun geraten auch Kinder- und Jugendprojekte ins Visier.

Von Lea Fischer 09.09.2025, 08:03
Ivana Rohr (r.) während der Bekanntgabe der Förderprojekte des Verfügungsfonds 2024 in Wittenberg
Ivana Rohr (r.) während der Bekanntgabe der Förderprojekte des Verfügungsfonds 2024 in Wittenberg Foto: Lea Fischer

Wittenberg/MZ. - Für Ivana Rohr und Robin Höning vom Wittenberger Stadtlabor ist eine Grenze überschritten – die Grenze zwischen sachlicher Kritik und offener Anfeindung. Ihr Projekt zur Belebung der Wittenberger Innenstadt, das die Stadtentwickler der Agentur „Endboss“ noch bis Jahresende im Auftrag der Stadt umsetzen, steht seit Beginn in der Kritik.