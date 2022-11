In Wittenberg gibt es einen Schnupperkurs in Gebärdensprache

Zu den Ferienkursen der Luther-Museen in Wittenberg gehört ein ganz besonderes Angebot, bei dem Kindern gezeigt wird, wie man sich auch ohne Worte verständigen kann.

Die Kulturelle Bildung der Luther-Museen in Wittenberg hat im Rahmen ihrer Ferienangebote einen Schnupperkurs für Gebärdensprache angeboten. Durchgeführt haben ihn Marcel Sauer und Sheila Zeidler.

Wittenberg/MZ - Für die einen ist er schwer, für andere heiter: der Anfang. Vor allem spannend dürfte er für jene sechs Mädchen und Jungen gewesen sein, die an diesem Donnerstag in der Kulturellen Bildung der Luther-Museen in Wittenberg einen Schnupperkurs für Gebärdensprache besuchen. Nach einer Stunde können sie immerhin ihre Namen nennen und mitteilen, wie alt sie sind. Ohne Worte. Nur mit Hilfe des Fingeralphabets und einiger Gebärden. Für Kursleiter Marcel Sauer ein Grund zu applaudieren. Es geschieht geräuschlos, aber die Geste ist eindeutig.