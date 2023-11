Der israelische Journalist und Autor Igal Avidan hat ein Buch über jüdisch-arabisches Zusammenleben in Israel geschrieben. Jetzt stellt er es in der Lutherstadt vor.

Wittenberg/MZ. - Igal Avidan ist ein israelischer Journalist und Autor. Er lebt in Berlin. Im Mai ist sein jüngstes Buch „...und es wurde Licht!“ im Berenberg Verlag erschienen. Avidan widmet sich darin dem jüdisch-arabischen Zusammenleben in Israel. Denn entgegen der üblichen Fernsehbilder gebe es durchaus gute Nachrichten „aus einer bewegten Gesellschaft, in der Juden und Araber längst ein Zusammenleben gefunden haben, das den Vorstellungen von ewigem Hass (...) nicht entspricht“, heißt es über das Buch. Am 30. November stellt Avidan es in Wittenberg vor. Die MZ hat ihn gesprochen. Das Gespräch führte Corinna Nitz.