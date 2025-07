Wittenberg/MZ. - Das erstinstanzliche Verfahren gegen einen Angeklagten aus Wittenberg soll am 16. Juli mit den Plädoyers und der Urteilsverkündung zum Abschluss kommen. Das kündigte Uda Schmidt, Vorsitzende Richterin der 2. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau, am Mittwoch an. Bis dahin, so die Anordnung des Gerichts, haben die Prozessbeteiligten die Gelegenheit, von verschiedenen Dokumenten im Selbstleseverfahren Kenntnis zu nehmen. Das betrifft zum Beispiel Arztberichte, Gutachten zu Blutproben und Sicherstellungsprotokolle.

