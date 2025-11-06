Erfolgreiches Unternehmen in Coswig ICE-Flotte der Deutschen Bahn ausgestattet - Bürgermeister besucht Gehäusebauer
Rekrutierung von Mitarbeitern und erneuerbare Energien werden thematisiert.
06.11.2025, 12:00
Coswig/MZ. - Am Montag folgte Coswigs Bürgermeister André Saage einer Einladung der Geschäftsführung der Winter Gerätebau- und Metallverarbeitung GmbH (WGM). Gemeinsam mit seiner Mitarbeiterin Madita Schoenwald, die innerhalb der Stadtverwaltung für Wirtschaftsförderung verantwortlich ist, besuchte er das Unternehmen.