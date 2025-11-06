25 Jahre nach tödlichem Unfall Warum lauter „Fremde“ zwei jungen Männern aus Merseburg und Bad Dürrenberg ihre Ehre erweisen

Die zwei Zimmergesellen Kay Schumann aus Bad Dürrenberg und Sebastian Zäpf aus Merseburg starben vor 25 Jahren bei einem Verkehrsunfall auf der Walz. Regelmäßig gedenken Freunde und Familie – dieses Jahr luden sie gar Zunftbrüder aus ganz Deutschland ein. Viele kamen, obwohl sie die Verstorbenen gar nicht kannten.