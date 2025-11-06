Keine Angst vor Farben Bilder mit Freude und Leichtigkeit: Integrativer Kunstverein stellt in Ascherslebener Bibliothek aus

Unter dem Titel „Lieblingsbild“ stellt der Kunstverein „Liwet“, bei dem Menschen mit und ohne Behinderung aktiv sind, in der Kreisbibliothek in Aschersleben aus.