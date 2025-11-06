Keine Angst vor Farben Bilder mit Freude und Leichtigkeit: Integrativer Kunstverein stellt in Ascherslebener Bibliothek aus
Unter dem Titel „Lieblingsbild“ stellt der Kunstverein „Liwet“, bei dem Menschen mit und ohne Behinderung aktiv sind, in der Kreisbibliothek in Aschersleben aus.
06.11.2025, 14:15
Aschersleben/MZ - Felder, Bäume und blaue Glockenblumen, Katzen, Hirsche und Schafe, Engel und andere christliche Motive – viele davon in leuchtenden Farben – schmücken seit Oktober die Wände der Kapelle in der Kreisbibliothek in Aschersleben.