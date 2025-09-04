Ein Mann weigert sich in der S-Bahn zwischen Bitterfeld und Muldenstein, seinem Hund den vorgeschriebenen Maulkorb anzulegen. Stattdessen beleidigt er die Zugbegleiterin.

Wittenberg/MZ - Eine Strafanzeige wegen Beleidigung hat am Mittwoch ein 25-jähriger Bahnreisender erhalten. In der S-Bahn zwischen Bitterfeld und Muldenstein war es zuvor zwischen dem Fahrgast und einer Zugbegleiterin zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen.

Die Kontrolleurin hatte den Mann darauf hingewiesen, dass sein Hund keinen erforderlichen Maulkorb trug. Ihre Weisung, dem Hund einen solchen anzulegen, ignorierte der Fahrgast. In seinen Bemerkungen steigerte er sich bis zu Beleidigungen. Auf dem Bahnhof Muldenstein nahm die alarmierte Landes- und Bundespolizei die Personalien aller involvierten Personen auf.