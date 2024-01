Gräfenhainichen/MZ - Am Nachmittag des 14. Januar ging ein 70-jähriger Mann mit einer Zeugin sowie zwei Hunden entlang der HEM Tankstelle in der Rathenaustraße in Gräfenhainichen. Plötzlich habe ein unangeleinter Hund einen der beiden Hunde des Mannes angegriffen und in den Nacken gebissen.

Der 70-Jährige ging dazwischen und trennte die beiden Hunde. Im weiteren Verlauf kam der Hundehalter hinzu, wobei es zu einem Gemenge kam, in dessen Folge der 70-jährige leicht verletzt wurde. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt. Der Hundehalter flüchtete nach dem Vorkommnis in unbekannte Richtung. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.