Die „Real Life Guys“ bauen auf dem Macher-Festival in Ferropolis eine gigantische Achterbahn und knacken damit offenbar zwei Weltrekorde. Was mit der Rekordbahn jetzt geplant ist.

Johannes Mickenbecker, Gründer der „Real Life Guys“, am Prototypen der Achterbahn. Das Macher-Festival soll Lust auf das Handwerk wecken.

Ferropolis/MZ - „Wir sind die Ersten weltweit“, freut sich Simon Schneider, 20 Jahre alt und Kopf hinter der Konstruktion. Vor ihm steht eine 350 Meter lange Achterbahn aus Holz und Rohren – gebaut nicht in Monaten, sondern in nur wenigen Stunden.