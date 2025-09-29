Gleich zweimal angefahren wurde ein Hirsch nahe der A9 bei Coswig. Die Fahrzeuge wurden beschädigt, für das Tier endete der Unfall tödlich.

Coswig/MZ. - Mit demselben Hirsch kollidiert sind am Sonntagnachmittag ein Motorrad- sowie ein Autofahrer. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Wildunfall gegen 17.30 Uhr zwischen der A9 und dem Coswiger Ortsteil Buko. Zunächst stieß ein 50-jähriger Motorradfahrer mit dem Tier zusammen. Es lief anschließend weiter auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Dacia.

Der Hirsch wurde schwer verletzt und schließlich von einem Jäger erlöst. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Motorrad der Marke Yamaha beträgt geschätzte 2.000 Euro, am Dacia 8.000 Euro.