Der Vorstand des Landesfußballverbandes schließt den Klub aus Halle vorerst vom Spielbetrieb aus – aber nicht wegen den laufenden Sportgerichtsverfahren. Wogegen der Klub verstoßen haben soll.

Wie geht es mit dem Verein Kine em aus Halle weiter?

Halle/MZ - Nun gibt es ihn also doch, den Schlusspfiff für den Fußballverein Kine em aus Halle. Oder doch nicht? Fest steht: Nach Entscheid des Vorstands des Fußballverbands Sachsen-Anhalt (FSA) werden alle Mannschaften des Vereins bis auf Weiteres vom Spielbetrieb ausgeschlossen. Das geht aus einem Schreiben des Stadtfachverbands Fußball Halle (SFV) hervor, das der MZ vorliegt.