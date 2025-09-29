weather wolkig
Mannschaften vom Spielbetrieb ausgeschlossen Endgültiger Schlusspfiff für Fußballverein Kine em? Verband spricht von nicht eingehaltenen Vereinbarungen 

Der Vorstand des Landesfußballverbandes schließt den Klub aus Halle vorerst vom Spielbetrieb aus – aber nicht wegen den laufenden Sportgerichtsverfahren. Wogegen der Klub verstoßen haben soll. 

Von Christopher Kitsche Aktualisiert: 29.09.2025, 18:25
Wie geht es mit dem Verein Kine em aus Halle weiter?
Wie geht es mit dem Verein Kine em aus Halle weiter? Foto: Imago/Steinsieck

Halle/MZ - Nun gibt es ihn also doch, den Schlusspfiff für den Fußballverein Kine em aus Halle. Oder doch nicht? Fest steht: Nach Entscheid des Vorstands des Fußballverbands Sachsen-Anhalt (FSA) werden alle Mannschaften des Vereins bis auf Weiteres vom Spielbetrieb ausgeschlossen. Das geht aus einem Schreiben des Stadtfachverbands Fußball Halle (SFV) hervor, das der MZ vorliegt.