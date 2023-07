Ein Mann wurde in Wittenberg aus etwa vier Metern höhe von der Feuerwehr gerettet.

Hilferuf in Wittenberg: Mann in vier Meter Höhe gerettet

Die Feuerwehr musste in Wittenberg einen Mann retten.

Wittenberg/MZ - Am Donnerstag wurde der Polizei gegen 23 Uhr mitgeteilt, dass eine Person an einem Fenster des Gebäudes einer medizinischen Einrichtung in Wittenberg hängen soll.

Vor Ort wurde ein 64-Jähriger festgestellt, der in etwa vier Metern Höhe auf einem Gebäudesims stand und um Hilfe rief. Kräfte der Wittenberger Feuerwehr retteten den Mann mit technischem Gerät. Die genauen Umstände seines Aufenthalts auf dem Sims werden der Polizei zu Folge geklärt.

Suizidalität habe nicht vorgelegen, vermutet wird eine medizinische Indikation. Der Mann wurde nicht verletzt.