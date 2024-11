Herausfordernd: So steht es um den Winterdienst in Wittenberg

Wittenberg/MZ. - Eine Flockenpracht hat zumindest für kurze Zeit am Mittwoch in Wittenberg klargemacht, dass der Winter vor der Tür steht und die Schneefallgrenze schon bald weiter sinken dürfte. Umso wichtiger ist, dass jene, die für sichere und freie Straßen sorgen, gut ausgestattet und entsprechend vorbereitet sind. Die MZ hat sich in Kommunen im Landkreis Wittenberg umgehört.