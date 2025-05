Ein ausgebrochener Jungbulle hat am Samstagmorgen bei Kelbra für Aufregung gesorgt. Das Tier war von seiner Weide ausgebrochen. Was in dem Fall bekannt ist.

Kelbra/Tilleda - Tierischer Einsatz für die Polizei am Samstagmorgen: Nahe der L 220 zwischen Kelbra und Tilleda war ein Jungbulle von seiner Weide ausgebrochen. Das Tier stand gegen 7 Uhr laut Polizei auf einmal nah der Straße.

Eine Streifenwagenbesatzung sicherte die Gefahrenstelle. Der aus Roßla stammenden Tierhalterin und einigen Helfer sei es dann gelungen, den Jungbullen zurück auf seine Weide nahe des Forsthauses Sittendorf zu bringen, sagte Polizeisprecherin Ulrike Diener.

Kuh liegt auf der Fahrbahn

Bei Kelbra haben wiederholt ausgebüxte Tiere für Schlagzeilen gesorgt. Anfang Januar dieses Jahres war zum Beispiel ein Auto auf der L 220 mit einer Kuh kollidiert, die zu dem Zeitpunkt auf der Straße lag. Der Autofahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden musste. Am Auto entstand hoher Sachschaden. Auch das Tier trug bei dem Aufprall offenbar schwere Verletzungen davon. Die Polizei hatte gegen den Tierhalter, der in dem Fall aus Kelbra stammte, ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.