Der Abwasserzweckverband Naumburg investiert Millionen in die Erneuerung seines Netzes in der Kurstadt. So sieht die Planung aus.

Die Kanal-Bauarbeiten Bad Kösen in der Richard-Kanzler-Straße (hier ein Archivfoto) sollen bis September beendet sein. Derweil kündigen sich neue Sanierungen des AZV in der Altstadt an.

Bad Kösen - Die Tiefbauarbeiten des Abwasserzweckverbandes (AZV) Naumburg rund um die Richard-Kanzler-Straße in Bad Kösen sind noch nicht einmal beendet, schon kündigt der AZV drei weitere Millionenprojekte in der Kurstadt an. Nicht, weil ihm das Geld locker sitzt, sondern der Handlungsbedarf wegen maroder Kanäle groß ist. Anders als geplant in der Gerstenbergkpromenade – hier kommt die Stadt mit ins Boot, doch wartet diese noch auf Fördermittel –, will der Verband seine Sanierungsarbeiten dieses Jahr in der Linden- und Borlachstraße fortsetzen; zudem, ohne diese aber aufreißen zu müssen, in der Grünen Gasse.