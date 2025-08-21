In der Lerchenbergsiedlung in Wittenberg bricht am Mittwochabend ein Feuer aus. Anwesende bringen die Flammen zunächst unter Kontrolle, ehe die Feuerwehr eingreift.

Wittenberg/MZ - In der Wittenberger Lerchenbergsiedlung ist am Mittwochabend eine Hecke in Brand geraten. Das Feuer brach gegen 18 Uhr in der Meyerbeerstraße aus, wie die Feuerwehr mitteilt.

Anwesende zögern nicht und bringen die Flammen zunächst selbst unter Kontrolle. (Jonas Lohrmann)

Anwesende konnten die Flammen zunächst selbst unter Kontrolle bringen. Die alarmierte Hauptamtliche Wachbereitschaft sowie die Freiwillige Feuerwehr Teuchel löschten den Brand schließlich vollständig ab.