weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Feuerwehr im Einsatz: Hecke brennt in Wittenberg: Anwohner handeln sofort

Feuerwehr im Einsatz Hecke brennt in Wittenberg: Anwohner handeln sofort

In der Lerchenbergsiedlung in Wittenberg bricht am Mittwochabend ein Feuer aus. Anwesende bringen die Flammen zunächst unter Kontrolle, ehe die Feuerwehr eingreift.

21.08.2025, 12:00
In Wittenberg steht eine Hecke in Flammen.
In Wittenberg steht eine Hecke in Flammen. (Foto: Jonas Lohrmann)

Wittenberg/MZ - In der Wittenberger Lerchenbergsiedlung ist am Mittwochabend eine Hecke in Brand geraten. Das Feuer brach gegen 18 Uhr in der Meyerbeerstraße aus, wie die Feuerwehr mitteilt.

Anwesende zögern nicht und bringen die Flammen zunächst selbst unter Kontrolle.
Anwesende zögern nicht und bringen die Flammen zunächst selbst unter Kontrolle.
(Jonas Lohrmann)

Anwesende konnten die Flammen zunächst selbst unter Kontrolle bringen. Die alarmierte Hauptamtliche Wachbereitschaft sowie die Freiwillige Feuerwehr Teuchel löschten den Brand schließlich vollständig ab.