8 Millionen Euro: Darum verzögern sich die Arbeiten am Haus Luther

Gymnasium in Wittenberg

Wittenberg/MZ. - Es dauert länger. Und es wird teurer. Das steht schon fest. Die umfassenden Sanierungsarbeiten am Haus Luther des Luther-Melanchthon-Gymnasiums, die bereits im April vergangenen Jahres begannen und bei laufendem Betrieb, also auch während des Unterrichtes stattfinden, enden nicht wie ursprünglich vorgesehen noch in diesem Jahr.