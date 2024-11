Der Landkreis Wittenberg baut ein neues Kreisarchiv. Was genau am Kurfürstenring entsteht, welche Kosten gestemmt werden müssen und wann der Umzug ins neue Domizil geplant ist.

Grundsteinlegung: So teuer wird das neue Kreisarchiv in Wittenberg

Wittenberg/MZ. - Der Landkreis Wittenberg baut ein neues Kreisarchiv. Am Montag fand auf dem Gelände am Kurfürstenring 31 in Sichtweite zur Hafenbrücke die Grundsteinlegung statt.