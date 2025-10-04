weather regenschauer
  4. Unternehmer will investieren: Große Pläne am Bergwitzsee, fünf Sterne und Restaurant: Was geplant ist

Das „Bergwitzsee-Resort“ will wachsen. In den nächsten Jahren soll der Bereich am nördlichen Seeufer umfassend ausgebaut werden. Die Vision reicht bis zu einer Gaststätte.

Von Paul Damm 04.10.2025, 10:00
Blick auf das nördliche Ufer des Bergwitzsees: Auf der Wiese im Vordergrund plant Resort-Chef Marek Staginnus den Ausbau mit zusätzlichen Reisemobil-Stellplätzen, Mobilheimen und später einer neuen Gastronomie.
Blick auf das nördliche Ufer des Bergwitzsees: Auf der Wiese im Vordergrund plant Resort-Chef Marek Staginnus den Ausbau mit zusätzlichen Reisemobil-Stellplätzen, Mobilheimen und später einer neuen Gastronomie. (Foto: Paul Damm)

Bergwitz/MZ. - An warmen Tagen ist der Platz am vorderen Ufer des Bergwitzsees voll: Wohnmobile reihen sich dicht an dicht, Tagesgäste suchen Parkplätze, Familien zieht es zum Strand. Genau hier könnte in den kommenden Jahren ein völlig neues touristisches Angebot entstehen, wenn es nach den Vorstellungen von CampingplatzbetreiberMarek Staginnus geht.