Unternehmer will investieren Große Pläne am Bergwitzsee, fünf Sterne und Restaurant: Was geplant ist
Das „Bergwitzsee-Resort“ will wachsen. In den nächsten Jahren soll der Bereich am nördlichen Seeufer umfassend ausgebaut werden. Die Vision reicht bis zu einer Gaststätte.
04.10.2025, 10:00
Bergwitz/MZ. - An warmen Tagen ist der Platz am vorderen Ufer des Bergwitzsees voll: Wohnmobile reihen sich dicht an dicht, Tagesgäste suchen Parkplätze, Familien zieht es zum Strand. Genau hier könnte in den kommenden Jahren ein völlig neues touristisches Angebot entstehen, wenn es nach den Vorstellungen von CampingplatzbetreiberMarek Staginnus geht.