Das „Bergwitzsee-Resort“ will wachsen. In den nächsten Jahren soll der Bereich am nördlichen Seeufer umfassend ausgebaut werden. Die Vision reicht bis zu einer Gaststätte.

Große Pläne am Bergwitzsee, fünf Sterne und Restaurant: Was geplant ist

Blick auf das nördliche Ufer des Bergwitzsees: Auf der Wiese im Vordergrund plant Resort-Chef Marek Staginnus den Ausbau mit zusätzlichen Reisemobil-Stellplätzen, Mobilheimen und später einer neuen Gastronomie.

Bergwitz/MZ. - An warmen Tagen ist der Platz am vorderen Ufer des Bergwitzsees voll: Wohnmobile reihen sich dicht an dicht, Tagesgäste suchen Parkplätze, Familien zieht es zum Strand. Genau hier könnte in den kommenden Jahren ein völlig neues touristisches Angebot entstehen, wenn es nach den Vorstellungen von CampingplatzbetreiberMarek Staginnus geht.