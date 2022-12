Gräfenhainichen zeichnet Ehrenamtliche aus

Gräfenhainichen/MZ - Endlich, nach zweijähriger Pause, war es am Samstag wieder soweit, dass dem Ehrenamt im alten Ratssaal des Gräfenhainichener Rathauses gebührend gedankt werden konnte. Im Jahre 1985 wurde der Internationale Tag des Ehrenamtes von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen und im Jahr darauf am 5. Dezember öffentlich gefeiert. Seitdem werden auch in Deutschland engagierte Personen für ihren Einsatz in allen Bereichen der Gesellschaft ausgezeichnet.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 3 Tage >>testen<<.