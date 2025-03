Im Wörlitzer Landschaftsgarten muss die Gondelstation grundhaft saniert werden. Warum das so ist, welche Kosten entstehen und was speziell für Menschen mit eingeschränkter Mobilität geplant ist.

Am See im Wörlitzer Park wird der Gondelsteg erneuert. Das Projekt ist aufwendig und nicht ganz preiswert. Die Arbeiten, die erst vor kurzem begonnen haben, sollen bis Ostern beendet sein.

Wörlitz/MZ. - Wer von der Erneuerung einer Gondelanlegestelle hört, denkt vielleicht: Das kann nicht so schwierig sein. Tatsächlich handelt es sich um eine anspruchsvolle und kostenintensive Angelegenheit, erst recht, wenn es um die Gondelstation im Wörlitzer Park geht. Mitten im Unesco-Welterbe, im Landschaftsgarten gelegen und in Sichtweite des Schlosses wurde schweres Gerät aufgefahren, rammen sie Spundwände in den Seegrund und schaffen damit eine Grundlage für eine neue Anlegestelle mit Steg.