Besucher vergeben häufig gute Bewertungen an den Wörlitzer Park. Das hat ihm nun einen Spitzenplatz im Bundesland eingebracht.

Wörlitzer Park ist der beliebteste in Sachsen-Anhalt - Portal wertet Rezensionen aus

Der Wörlitzer Park ist laut eines neuen Rankings der beliebteste in Sachsen-Anhalt.

Dessau/Wörlitz/MZ. - Der Wörlitzer Park ist der beliebteste in ganz Sachsen-Anhalt. Das geht aus einem neuen Ranking von Testberichte.de hervor, Deutschlands größtes unabhängiges Vergleichsportal für informierte Kaufentscheidungen. Die Plattform hat 1,8 Millionen Online-Bewertungen, hauptsächlich Google-Rezensionen, ausgewertet und ein Ranking mit 1.762 Parkanlagen erstellt und damit das bisher umfangreichste Park-Ranking Deutschlands.

In Sachsen-Anhalt wurden 52 Parks ausgewertet. Auf Platz 39 im bundesweiten Ranking landet der Wörlitzer Park im Dessau-Wörlitzer Gartenreich mit durchschnittlich 4,7 Sternen von 8.197 Nutzern. Die Besucher loben die Natur und die weitläufige Parkanlage mit der Insel Stein, historischen Bauwerken und abwechslungsreichen Gartenanlagen, heißt es in der Mitteilung des Vergleichsportals.

Der Beckerbruch belegt Platz 389 im deutschlandweiten Park-Ranking. 364 Nutzer gaben für diesen Park eine Bewertung ab, im Durchschnitt 4,6 Sterne. Die gleiche Sterne-Bewertung vergaben 717 Nutzer an den Park Luisium. Das macht Platz 304 von 1.762. Der Schillerpark landete wiederum nur auf Platz 1.029. 473 Teilnehmer vergaben im Schnitt 4,4 Sterne.

Damit liegen die Dessauer Parks aber immer noch deutlich vor der „Konkurrenz“ aus Anhalt. Der Köthener Schlosspark belegt mit 4,3 Sternen Platz 1.327, der Friedenspark in der Bachstadt ist mit 3,7 Sternen auf Platz 1.746 von 1.762 eines der Schlusslichter. Schlechter schnitt in Sachsen-Anhalt nur der Goethepark in Zeitz ab, der mit 3,2 Sternen den allerletzten Platz belegt. Laut Besuchern ist er sehr unsauber und für Kinder wegen Müll und Glas nicht geeignet.

Insgesamt sind die Menschen mit den Parks in Deutschland zufrieden, teilt Testberichte.de mit. Der Bewertungsschnitt aller Parks liegt bei 4,42 Sternen. Das bedeutet, dass Parks ab 4,5 Sternen überdurchschnittlich beliebt sind.

Als Parks definiert die Plattform in diesem Ranking kleine und große Anlagen inklusive Schlossparks, Barockgärten und Uferparks, die ganzjährig kostenlos zugänglich sind und deren Hauptzweck die Erholung und das Spazierengehen ist. In der Regel nicht berücksichtigt wurden dagegen Freizeitparks, Zoos, Wildparks sowie Naturschutz- und Wandergebiete oder reine Themenparks.