Wo gibt es den besten Glühwein? Die MZ hat auf dem Wittenberger Weihnachtsmarkt getestet, wo er besonders schmeckt, was er kostet und welcher Stand für welche Geschmäcker geeignet ist.

Glühwein-Test in Wittenberg: Welcher ist sein Geld wirklich wert? Dieser Stand hat uns überrascht

Sven Lorenz vom „Lions Club“ in Wittenberg schenkt auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein aus. Der Stand bietet Frucht- und Winzerglühweine an.

Wittenberg/MZ. - Wer in diesen Tagen über den Wittenberger Weihnachtsmarkt schlendert, der merkt es sofort: An Glühwein mangelt es hier keinesfalls. Zwischen Bratwurstbuden, Fahrgeschäften und Weihnachtsmusik reiht sich ein „Kessel“ an den nächsten, mal traditionell, mal würzig experimentell, mal süß, mal herb. Fünf verschiedene Stände hat sich die Mitteldeutsche Zeitung für ihren Vergleichstest vorgenommen. Jeder verspricht: „Hier gibt es den besten Glühwein der Stadt.“ Also wollten wir es genau wissen. Welcher Glühwein überzeugt wirklich? Wo bekommt man am meisten fürs Geld, welcher Stand überrascht und wo bleibt der „zündende Funke“ vielleicht ein wenig aus?