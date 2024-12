Giora Feidman gastiert in der Phönix-Theaterwelt. „Revolution of Love“ ist die Botschaft seiner diesjährigen Tournee mit Klezmermusik. Was der 88-Jährige zu sagen hat.

Wittenberg/MZ. - Giora Feidman ist in Wittenberg kein Unbekannter. Der Weltstar und Konzertklarinettist, Grenzgänger und Meister der jüdischen Volksmusik war wieder einmal zu Gast in Wittenberg, diesmal als Feidman-Trio zusammen mit German Prentki (Violoncello) und Vytis Šakuras (Piano). Nicht in der Stadtkirche, wie sonst, sondern im Phoenix Theaterwelt, in einem schon fast intimen Ambiente und vor einer überschaubaren Zuschauerschar.