Ein Mann soll seine Noch-Ehefrau mit der Hand und einer Autotür geschlagen haben. Letzteres bestreitet der Angeklagte vor Gericht. Wie das Verfahren am Amtsgericht Wittenberg ablief.

Verhandlung am Amtsgericht Wittenberg

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zahna-Elster/MZ. - Die eskalierende Auseinandersetzung eines in Trennung lebenden Paares aus Zahna-Elster hatte in dieser Woche ein gerichtliches Nachspiel in Wittenberg. Laut der Vertreterin der Staatsanwaltschaft soll es im April des vergangenen Jahres zu einem handfesten Streit und zu gefährlicher Körperverletzung gekommen sein.