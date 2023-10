Wittenberg/MZ - Eigenen Angaben zufolge befand sich der 86-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz am Montag, 2. Oktober, um 11.25 Uhr in Wittenberg vor der Schranke der Parkplatzeinfahrt zur Klinik Bosse. Er versuchte ein Parkticket zu ziehen und kam aufgrund der Entfernung nicht an den Ticketausgeber.

Er setzte zurück und fuhr näher heran, wobei der Abstand immer noch zu groß war. In der weiteren Folge fuhr das Fahrzeug plötzlich rückwärts und wurde immer schneller, bis es gegen eine gegenüberliegende Mauer eines Grundstücks in der Lessingstraße prallte. Wie die Polizei informiert verwechselte er offensichtlich das Brems- mit dem Gaspedal. Es entstand Sachschaden an der Mauer und am Fahrzeug. Verletzt wurde niemand.