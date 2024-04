Rene Tretschok macht mit seiner Soccer-Tour Station in der Lutherstadt. 32 Teams mit 130 jungen Kickern kämpfen um den Einzug in das Bundesfinale am Werbellinsee.

Die Fairplay-Soccer-Tour hat am Mittwoch in Wittenberg Station gemacht. Den Schülern hat es gefallen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ. - Andre Seidig erklärt es den Schülern. „Das ist ein echter Star, ein Vorbild“, so der Wittenberger Bürgermeister am Mittwoch in der Turnhalle „Am Schwanenteich“. Die Rede ist von Rene Tretschok, der mit seiner Fairplay-Soccer-Tour in der Lutherstadt Station macht.