Die Interessengemeinschaft „offen.bunt.anders“ in Gräfenhainichen wird mit dem Reinhard-Höppner-Engagementpreis geehrt. Das sagt der Vorsitzende Hardo Pacyna.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gräfenhainichen/MZ. - Damit hatte keiner der Beteiligten gerechnet. „Das kam komplett überraschend“, berichtet Hardo Pacyna, der sich bei der Interessengemeinschaft (IG) „offen.bunt.anders“ in Gräfenhainichen von Beginn an und nach wie vor intensiv als Vorsitzender engagiert. Die Mitglieder von „offen.bunt.anders“ wurden nun für ihren andauernder Einsatz in Sachen Integration geehrt und erhielten den Reinhardt-Höppner-Engagementpreis.