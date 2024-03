Der Bücherschrank am Coswiger Schloss geht in Flammen auf.

Coswig/MZ/AH. - Es ist genau 2.48 Uhr in der Nacht zum Freitag als die Kameraden der Coswiger Feuerwehr alarmiert und in die Schlossstraße gerufen werden. Am Einsatzort angekommen, müssen sie den dort angebrachten und von vielen Coswigern geschätzten Bücherschrank direkt gegenüber des Schlosses löschen.

Ein gezielter Angriff

„Wir haben nur den oberen Bereich des Bücherschranks brennend vorgefunden“, berichtet Steffen Schubert. Der Brandmeister ist als Gruppenführer und Einsatzleiter vor Ort. Da lediglich der Schrank selbst angegriffen worden sei, liege die Vermutung nahe, dass es sich in diesem Fall um eine gezielte Attacke handelt.

Allerdings ist der brennende Bücherschrank längst nicht der einzige Einsatzort. Insgesamt waren sieben Einsatzkräfte über zwei Stunden beschäftigt und hetzen mit einem Hilfeleistungs-Löschgruppen-Fahrzeug (HLW) durch die Stadt und verfolgen sozusagen auf diese Art einen oder mehrere Brandstifter. „Wir sind noch während des ersten Einsatzes über Funk erneut alarmiert worden“, berichtet Schubert.

Fünf Brandstiftungen hintereinander

Um 2,07 brennt in der Wittenberger Straße eine Mülltonne, 27 Minuten später werden weitere Mülltonnen, die in der Unteren Fischerei in Flammen stehen, gemeldet. Dann folgt der Einsatz am Schloss.

Um 3.33 Uhr sind es Tonnen, die im Mozartweg brennen und um 4.05 eilen die Einsatzkräfte in die Zerbster Straße. „Dort brannte eine Hecke“, sagt Stadtwehrleiter Ingo Künne. „Heute früh bis halb sechs wurde das Fahrzeug bestückt, befüllt und wieder einsatzbereit gemacht“, berichtet er.